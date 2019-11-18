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Şanlıurfa’daki patlamanın sebebi belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı, 13 Kasım'da Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda meydana gelen patlamayla ilgili açıklama yaptı.

Sozcu.com.tr
11:33 -
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Şanlıurfa’daki patlamanın sebebi belli oldu

Biri sivil 17 kişinin yaralandığı olay sonra yapılan soruşturmanın neticesini paylaşan Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

MÜHİMMATIN YAPISI BOZULMUŞ

“Patlamayla ilgili görüntülere ve görgü tanıklarının beyanlarına dayanarak yapılan ilk inceleme ve değerlendirme sonuçlarına göre, olayın herhangi bir dış etkiden kaynaklanmadığı, mühimmatın mevsimsel değişiklik ve mevcut depolama koşullarından etkilenerek yapısının bozulması sonucunda reaksiyona girmesi nedeniyle meydana gelmiş olabileceği değerlendirilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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