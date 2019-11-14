Şans oyunundan kazandığı parayı kaybeden adama bir ikramiye daha!

Avcılar’a bağlı Ambarlı Mahallesi’nde yaşayan Nusret Acaralp, salı günü öğle saatlerinde yürüdüğü kaldırımda bir deste para buldu. 65 yaşındaki Acaralp, bir süre paranın sahibini araştırdı ancak bulamadı. Mahalleliye bir miktar para bulduğunu, sahibi çıkarsa yanına gelmesini söyleyen işçi emekli Nusret Acaralp, gelen giden olmayınca karakola giderek, parayı teslim etti.

SAHİBİ GELMEYİNCE KARAKOLA GİTTİ

Parayı kaybeden kişi aynı gün akşam saatlerinde karakola gitti. Hasımları olduğu için fotoğrafının çekilmesini istemeyen kişi paranın kendisinin olduğunu ispat ederek karakoldan teslim aldı. Kaybettiği parasına bir gün içinde kavuşan adamın arkadaşı Hakan Kocagöz yaşananları şöyle anlattı:

“İÇİNDE 50 TL VARSA BENİM DEĞİLDİR” DEMİŞ

“Arkadaşım 10 bin lirayı şans oyunundan kazandı. Kahveye geldi, çay içtik. Otomobiline binerken eşofmanın cebinden düşürmüş. Bulunan paranın kendisine ait olduğundan emindi. 6 bin 600 lirası 200’lük, kalanı 100’lük olmak üzere 10 bin TL olduğunu belirterek, ‘İçinde tek bir tane bile 50 TL varsa benim değildir’ dedi. Polis, yaptığı araştırma sonunda paranın arkadaşımıza ait olduğunu tespit ederek teslim etti. (DHA)