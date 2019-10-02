Şans Topu çekiliş sonuçları açıklanıyor! (02.10.2019)

Şans Topu çekiliş sonuçları bu akşam 21.15’te açıklanacak. Şans Topu oyununda her hafta büyük ikramiyeyi kazananlar çıkıyor. Kısa yoldan köşeyi dönmek isteyenler ise kuponlarını hazırladı ve Şans Topu sonuçlarını araştırıyor.

2 EKİM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu çekiliş sonuçları 21.15’te burada yer alacak.

EN SON DÜZENLENEN ÇEKİLİŞLER

İLGİLİ HABER Sayısal Loto sonuçları: Sayısal Loto'da üçüncü devir geldi!

İLGİLİ HABER Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! (29.09.2019)

ŞANS TOPU HAKKINDA

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Oyun, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Oyunda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.