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Şans Topu çekiliş sonuçları açıklanıyor! (04.09.2019)

Şans Topu çekiliş sonuçlarının açıklanmasına dakikalar kaldı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen çekilişler sırasıyla şöyle: Pazartesi günü On Numara, Çarşamba günü Şans Topu ve Sayısal Loto, Perşembe günü Süper Loto, Cumartesi günü Sayısal Loto. Bu akşam 21.15'te Şans Topu, 21.45'te ise Sayısal Loto çekilişi düzenlenecek.

20:04 -
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Şans Topu çekiliş sonuçları açıklanıyor! (04.09.2019)

Şans Topu oyununda oyunseverler 5+1 şanslı rakamı doğru tahmin etmeye çalışacak. Şans Topunda ikramiye grubunun fazla olması oyunseverlerin kazanma ihtimalini artırıyor. Vatandaşlar çekilişin canlı yayınını mpi.gov.tr adresinden izleyebiliyor.

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Şans Topu çekiliş sonuçları bu akşam 21.15’te düzenlenecek.

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ŞANS TOPU HAKKINDA

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Oyun, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Oyunda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

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