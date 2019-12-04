Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklanıyor! (04.12.2019)

Şans Topu çekiliş sonuçları her hafta Çarşamba akşamı 21.15'te açıklanıyor. Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda düzenlenen çekilişi http://www.mpi.gov.tr/ adresinden takip edebilirsiniz. İşte 4 Aralık Şans Topu çekilişi hakkında merak edilen detaylar...

19:37 -
Haberler Gündem
Şans Topu çekiliş sonuçları açıklanıyor! (04.12.2019)

Şans Topu çekiliş sonuçlarının açıklanmasına dakikalar kaldı. Kuponlarını hazırlayan oyunseverler 5+1 şanslı rakamları bilmeye çalışıyor. Şans Topu’nda her hafta ikramiyeyi kazanan bir talihli çıkıyor.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

4 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları 21.15’te burada yer alacak.

İLGİLİ HABER2 Aralık On Numara sonuçları: İkramiye ikiye bölündü!2 Aralık On Numara sonuçları: İkramiye ikiye bölündü!

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir. Bu oran 1/3.895.584'dür. Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları; (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, Milli Piyango İdaresi tarafından Çarşamba günleri çekilişi yapılmaktadır. Şans Topu oyunu 20 Haziran 2001 tarihinden itibaren devam etmektedir.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more