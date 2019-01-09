Şans Topu çekiliş sonuçları açıklanıyor! (09.01.2019)

Milli Piyango her hafta olduğu gibi bu hafta da http://www.mpi.gov.tr/ adresinden canlı yayında Şans Topu çekiliş sonuçlarını açıklıyor. Her hafta 5+1 şanslı rakamları bilmeye çalışan oyun severler haftanın büyük ikramiye tutarını ve şanslı rakamları merak ediyor. İşte Şans Topu ile ilgili son gelişmeler...

Şans Topu çekiliş sonuçları bu akşam saat 21.15’te açıklanacak. Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda düzenlenen çekilişi MPİ’nin resmi internet adresinden herkes izleyebiliyor. Geçen hafta büyük ikramiye 4 kişi arasında pay edilmişti. ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI Şans Topu çekiliş sonuçları 21.15’te burada olacak. İLGİLİ HABER 9 Ocak Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! İşte MPİ sorgulama ekranı ve sıralı tam liste... ŞANS TOPU NEDİR, NASIL OYNANIR? Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Oyun, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Oyunda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

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