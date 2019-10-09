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Şans Topu çekiliş sonuçları açıklanıyor! (09.10.2019)

Şans Topu her Çarşamba akşamı saat 21.15'te açıklanıyor. Çareyi şans oyunları oynamakta bulan vatandaşlar kısa sürede köşeyi dönmek için Şans Topu kuponunu hazırladı. Google'dan 9 Ekim Şans Topu sonuçlarını araştıranlar haberimizden ayrıntıları öğrenebilecek.

19:35 -
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Şans Topu çekiliş sonuçları açıklanıyor! (09.10.2019)

Şans Topu çekiliş sonuçları Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda mpi.gov.tr adresinden açıklanıyor. 5+1 şanslı rakamı doğru tahmin edenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. MPİ; Pazartesi On Numara, Çarşamba Sayısal Loto ve Şans Topu, Perşembe Süper Loto ve Cumartesi akşamı Sayısal Loto çekilişlerini düzenliyor.

9 EKİM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu çekiliş sonuçları 21.15’te burada yer alacak.

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ŞANS TOPU HAKKINDA

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Oyun, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)’in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Oyunda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

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Son güncelleme: 19:45 09.10.2019
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