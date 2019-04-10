Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklanıyor! (10.04.2019)

Şans Topu çekiliş sonuçları için heyecan dorukta. Her Çarşamba akşamı Milli Piyango İdaresi Şans Topu çekilişini düzenliyor. Kuponlarını hazırlayanlar ise Şans Topu çekiliş sonuçlarını araştırıyor. İşte 10 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları hakkında merak edilenler...

19:54 -
Haberler Gündem
Şans Topu çekiliş sonuçları açıklanıyor! (10.04.2019)

Şans Topu çekiliş sonuçları bu akşam 21.15’te açıklanacak. Geçen hafta büyük ikramiye İstanbul’un Avcılar ilçesinden bir kişiye çıkmıştı. Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyun. Bu nedenle ikramiye grupları fazla. (5+1)’in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksek.

10 NİSAN ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu çekiliş sonuçları saat 21.15’te burada yer alacak.

EN SON DÜZENLENEN ŞANS OYUNLARI

İLGİLİ HABERMilli Piyango çekiliş sonuçları: 9 Nisan Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandıMilli Piyango çekiliş sonuçları: 9 Nisan Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandıİLGİLİ HABERSüper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! (04.04.2019)Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! (04.04.2019)

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Oyun, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)’in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Oyunda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more