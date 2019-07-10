Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklanıyor! (10.07.2019)

Şans Topu çekiliş sonuçlarının açıklanmasına dakikalar kaldı. Oyunseverler iki farklı küreden çekilen 5+1 şanslı rakamı doğru tahmin ederek büyük ikramiyenin sahibi olabilmek için kuponlarını hazırladı. Çekiliş sonuçları saat 21.15'te açıklandı.

19:17 -
Haberler Gündem
Şans Topu çekiliş sonuçları açıklanıyor! (10.07.2019)

Şans Topu her hafta Çarşamba akşamı Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda düzenleniyor. Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyun ayrıca her hafta bir ya da daha çok talihli büyük ikramiyenin sahibi oluyor.

10 TEMMUZ ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu çekiliş sonuçları saat 21.15’te burada yer alacak.

EN SON DÜZENLENEN ÇEKİLİŞLER

İLGİLİ HABER6 Temmuz Sayısal Loto sonuçları:6 Temmuz Sayısal Loto sonuçları:İLGİLİ HABERMilli Piyango çekiliş sonuçları listesiMilli Piyango çekiliş sonuçları listesi

ŞANS TOPU HAKKINDA

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Oyun, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)’in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Oyunda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more