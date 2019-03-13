Şans Topu çekiliş sonuçları açıklanıyor! (13.03.2019)

Şans Topu çekiliş sonuçları bu akşam saat 21.15’te belli olacak. Şans Topu oyununda 5+1 şanslı rakamı bilmek gerekiyor.Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda açıklanan çekilişi mpi.gov.tr adresinden canlı izleyebilirsiniz. Büyük ikramiye tutarı ve Şans Topu çekiliş sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde olacak.

13 MART ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu çekiliş sonuçları 21.15’te burada yer alacak.

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Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden; (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.