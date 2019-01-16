Şans Topu çekiliş sonuçları açıklanıyor! (16.01.2019)

Şans Topu çekiliş sonuçları bu akşam açıklanacak. Geçen hafta büyük ikramiye 5 kişiye birden çıkmıştı. Şans topu oyununda her hafta şanslı rakamları bilen çıkıyor. Zengin olmak isteyen ve kuponlarını hazırlayanlar merakla Şans Topu çekiliş sonuçlarını araştırıyor. 16 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde olacak.
16 OCAK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Şans Topu çekiliş sonuçları açıklanır açıklanmaz burada yayınlanacak.
ŞANS TOPU NEDİR?
Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Oyun, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Oyunda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.
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