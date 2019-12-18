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Şans Topu çekiliş sonuçları açıklanıyor! (18.12.2019)

Oyunseverler kuponlarını hazırladı ve her hafta en az bir talihli çıkaran Şans Topu sonuçlarını araştırıyor. Şans Topu her hafta Çarşamba akşamı 21.15'te açıklanıyor. 5+1 şanslı rakamı bilen ikramiyenin sahibi oluyor. İşte 18 Aralık Şans Topu çekilişi ile ilgili merak edilenler...

19:03 -
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Şans Topu çekiliş sonuçları açıklanıyor! (18.12.2019)

Şans Topu çekiliş sonuçlarının açıklanmasına dakikalar kaldı. Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda düzenlenen çekilişi http://www.mpi.gov.tr/ adresinden takip edebilirsiniz.

18 ARALIK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu çekiliş sonuçları 21.15’te burada yer alacak.

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Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir. Bu oran 1/3.895.584'dür. Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları; (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, Milli Piyango İdaresi tarafından Çarşamba günleri çekilişi yapılmaktadır. Şans Topu oyunu 20 Haziran 2001 tarihinden itibaren devam etmektedir.

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Son güncelleme: 19:05 18.12.2019
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