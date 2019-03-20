Şans Topu çekiliş sonuçları açıklanıyor! (20.03.2019)

Şans Topu çekiliş sonuçları için dakikalar kaldı. Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda açıklanan çekilişi mpi.gov.tr adresinden takip edilebiliyor. Geçtiğimiz hafta büyük ikramiye Bingöl’den bir kişinin olmuştu. 20 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde olacak.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu çekiliş sonuçları saat 21.15’te burada yer alacak.

EN SON DÜZENLENEN ŞANS OYUNU

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ŞANS TOPU OYUNU NEDİR?

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)’in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden; (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.’ye kadar) ödenmektedir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.