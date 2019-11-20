Şans Topu çekiliş sonuçları açıklanıyor! (20.11.2019)

Şans Topu çekiliş sonuçlarının açıklanmasına dakikalar kaldı. Her hafta Çarşamba akşamları düzenlenen çekiliş Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sayfasından yayınlanıyor. Çarşamba akşamları Şans Topu çekilişinin ardından Sayısal Loto çekilişi düzenleniyor.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu çekiliş sonuçları 21.15’te burada yer alacak.

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ŞANS TOPU HAKKINDA

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Oyun, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)’in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Oyunda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.