Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! (23.01.2019)

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Uzun bir aradan sonra Şans Topu’nda geçen hafta bilen çıkmadı ve büyük ikramiye devretti. Geçen hafta belirlenen büyük ikramiye tutarı 645 bin TL. Bu akşam büyük ikramiye tutarı olarak 1 milyon 358 bin TL belirlendi. Şans Topu çekiliş sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde olacak.

23 OCAK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu çekiliş sonuçları:

1, 10, 18, 29, 30 + 10

EN SON OYNANAN ŞANS OYUNU

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Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Oyun, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)’in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Oyunda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.