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Şans Topu çekiliş sonuçları açıklanıyor! (25.12.2019)

Şans Topu her hafta kazandırmaya devam ediyor. Kuponlarını hazırlayanlar merakla 25 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçlarını araştırıyor. Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda düzenlenen çekilişi http://www.mpi.gov.tr/ adresinden takip edebilebiliyor. İşte 25 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları hakkında merak edilenler...

19:49 -
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Şans Topu çekiliş sonuçları açıklanıyor! (25.12.2019)

Şans Topu çekiliş sonuçlarının açıklanmasına dakikalar kaldı. Şans Topu her hafta Çarşamba akşamı 21.15’te açıklanıyor. 5+1 şanslı rakamı bilen ikramiyenin sahibi oluyor.Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşuyor.

25 ARALIK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu çekiliş sonuçları 21.15’te burada yer alacak.

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Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)’in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir. Bu oran 1/3.895.584’dür. Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları; (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, Milli Piyango İdaresi tarafından Çarşamba günleri çekilişi yapılmaktadır. Şans Topu oyunu 20 Haziran 2001 tarihinden itibaren devam etmektedir.

Çarşamba Google Milli Piyango noter on numara Pazartesi Şans Topu
Son güncelleme: 19:50 25.12.2019
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