27 Şubat Şans Topu çekiliş sonuçları: Yine kimse bilemedi!

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı, bu hafta da talihli bulunamadı. Şans Topu çekiliş sonuçları her Çarşamba akşamı Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda düzenleniyor. İşte 27 Şubat Şans Topu çekiliş sonuçları…

27 ŞUBAT ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu 924. hafta çekiliş sonuçları 21.15’te açıklandı:

11, 12, 23, 26, 27 + 13

EN SON DÜZENLENEN ŞANS OYUNU

İLGİLİ HABER 25 Şubat On Numara çekiliş sonuçları açıklandı!

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)’in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden; (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.’ye kadar) ödenmektedir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.