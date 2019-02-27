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27 Şubat Şans Topu çekiliş sonuçları: Yine kimse bilemedi!

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Oyunseverler birikmiş ikramiyenin sahibi olabilmek için kolları sıvadı ve kuponlarını hazırladı. Şans Topu oyununda 5+1 şanslı rakamı bilmek gerekiyor.Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda açıklanan çekilişi mpi.gov.tr adresinden canlı izleyebilirsiniz. Bu hafta MPİ büyük ikramiye tutarı olarak 2 milyon 74 bin TL belirledi. İşte 27 Şubat Şans Topu çekiliş sonuçları...

20:07 -
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27 Şubat Şans Topu çekiliş sonuçları: Yine kimse bilemedi!

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı, bu hafta da talihli bulunamadı. Şans Topu çekiliş sonuçları her Çarşamba akşamı Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda düzenleniyor. İşte 27 Şubat Şans Topu çekiliş sonuçları…

27 ŞUBAT ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu 924. hafta çekiliş sonuçları 21.15’te açıklandı:

11, 12, 23, 26, 27 + 13

EN SON DÜZENLENEN ŞANS OYUNU

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Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)’in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden; (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.’ye kadar) ödenmektedir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

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Son güncelleme: android-time 22:44 27.02.2019
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