Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! (27.03.2019)

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda düzenlenen çekiliş Ankara’dan yapılan canlı yayında oyunseverlere duyuruluyor. 5+1 şanslı rakamı doğru tahmin etmeyi başaranlar ise büyük ikramiyenin sahibi oluyor. MPİ bu akşam büyük ikramiye tutarı olarak 688 bin 499 TL belirledi. İşte Şans Topu çekiliş sonuçları…

27 MART ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu çekiliş sonuçları:

1, 8, 25, 30, 33 + 13





EN SON DÜZENLENEN ŞANS OYUNU



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ŞANS TOPU OYUNU NEDİR?

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden; (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.