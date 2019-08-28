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Şans Topu çekiliş sonuçları açıklanıyor! (28.08.2019)

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba akşamı düzenlenen Şans Topu çekiliş sonuçları için dakikalar kaldı. Kuponlarını hazırlayan vatandaşlar 5+1 şanslı rakamı bilmeye çalışacak. İşte 28 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları ile ilgili gelişmeler...

20:16 -
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Şans Topu çekiliş sonuçları açıklanıyor! (28.08.2019)

Şans Topu çekiliş sonuçları bu akşam 21.15’te açıklanacak. MPİ, http://mpi.gov.tr adresinden yayınlanıyor. Şans Topunda ikramiye grubunun fazla olması oyunseverlerin kazanma ihtimalini artırıyor.

28 AĞUSTOS ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu çekiliş sonuçları 21.15’te burada yer alacak.

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ŞANS TOPU HAKKINDA

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Oyun, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)’in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Oyunda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

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