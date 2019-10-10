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Şans Topu sonuçları 9 Ekim: Şans Topu’nda devir sürüyor! İşte şanslı numaralar…

Şans Topu sonuçları açıklandı, büyük ikramiyeyi bu hafta da kazanan çıkmayınca 2. devir gerçekleşti. Çarşamba günlerinin vazgeçilmezi Şans Topu'nun sonuçları ikramiye kazanma hayali ile kuponlarını dolduran vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte 9 Ekim Şans Topu çekiliş sonucu ve büyük ikramiye tutarı...

08:29 -
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Şans Topu sonuçları 9 Ekim: Şans Topu’nda devir sürüyor! İşte şanslı numaralar…

En çok ikramiye dağıtan şans oyunları arasında yer alan Şans Topu’nda büyük ikramiye bu hafta da sahibi bulamadı. Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyun. Bu nedenle ikramiye grupları fazla. (5+1)’in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksek. Kazanan numaralar haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte 9 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları…

9 EKİM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu çekiliş sonuçları:

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ŞANS TOPU HAKKINDA

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Oyun, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)’in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Oyunda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

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