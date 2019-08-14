Şans Topu sonuçları belli oldu mu? Şans Topu ikramiye kazandırmaya devam ediyor…

Büyük ikramiye umuduyla her hafta binlerce vatandaşın oynamayı tercih ettiği Şans Topu sonuçları sabırsızlıkla bekleniyor. Vatandaşların merakla beklediği sonuçlar MPİ tarafından gerçekleştirilen çekiliş ile belli olacak. İşte 14 Ağustos Şans Topu sonuçları hakkında merak edilenler…

ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu sonuçları henüz belli olmadı. MPİ tarafından çekiliş gerçekleştirildiği andan itibaren sonuçlar haberimizin içerisinde yer alacak.

ŞANS TOPU HAKKINDA

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Oyun, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)’in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Oyunda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.