Şans Topu sonuçları belli oluyor! Büyük ikramiye sahibini arıyor…

Şans Topu heyecanını anlık yaşamak isteyen vatandaşlar heyecan yaratan çekilişi mpi.gov.tr adresinde yer alan Canlı Çekiliş butonuna tıklayarak öğrenirken, henüz çekiliş sonucu öğrenemeyen vatandaşlar aramalara başladı. Milli Piyango İdaresi, Şans Topu çekilişini her çarşamba günü gerçekleştiriyor.

5 HAZİRAN ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu çekilişi henüz gerçekleştirilmedi. Sonuçlar belli olduğu andan itibaren haberimizin içerisinde yer alacak.

29 MAYIS ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu çekiliş sonuçları:

1, 9, 13, 27, 31, 32 +9

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ANTALYA / KUMLUCA – İSTANBUL / FATİH – OSMANİYE / KADİRLİ

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Oyun, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)’in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Oyunda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.