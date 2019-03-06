Şans Topu sonuçları belli oluyor! Şans Topu’nda büyük ikramiye katlanıyor…

Şans Topu sonuçları 6 Mart akşamı MPİ tarafından gerçekleştirilecek çekiliş ile belli olacak. Şans Topu heyecanını anlık yaşamak isteyen vatandaşlar heyecan yaratan çekilişi mpi.gov.tr adresinde yer alan Canlı Çekiliş butonuna tıklayarak öğrenebiliyor. Şans Topu çekiliş sonuçları her Çarşamba akşamı Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda belirleniyor. Peki, Şans Topu sonuçları açıklandı mı? İşte 6 Mart Şans Topu çekilişi detayları…

ŞANS TOPU SONUÇLARI 6 MART

Şans Topu sonuçları henüz belli olmadı. 6 Mart günü MPİ tarafından gerçekleştirilecek çekiliş sonucu belli olacak Şans Topu numaraları belli olduğu andan itibaren haberimizin içerisinde yer alacak.

EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI

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ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto