Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanacak? Şans Topu’nda heyecan sürüyor…

Büyük ikramiye umuduyla her hafta binlerce vatandaşın oynamayı tercih ettiği Şans Topu sonuçları yine heyecanla bekleniyor. Geçtiğimiz hafta büyük ikramiyenin bir kişi tarafından kazanıldığı oyunda bu hafta da kazanan çıkacak mı merak ediliyor. İşte Şans Topu çekiliş sonuçları…

31 TEMMUZ ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçları açıklandığı an haberimizin güncellenecek ve sonuçlar yer alacaktır.

ŞANS TOPU HAKKINDA

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Oyun, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Oyunda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.