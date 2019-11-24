Santraller zehirlemeye devam edecek

Eskişehir Barosu Kent ve Çevre Hukuk Komisyonu yaptıkları açıklama ile TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 15 termik santralin baca filtrelerinin takılmasını 2,5 yıl daha erteleyen kanun teklifinin Meclis'te kabul edilmesini eleştirdi.

“6 YILDIR TAAHHÜTLERİNİ YERİNE GETİRMEDİLER”

Eskişehir Barosu Kent ve Çevre Hukuk Komisyonu Başkanı Hüseyin Akçar, 2013'ten beri çevre yatırımlarını gerçekleştirme taahhütlerini yerine getirmeyen bu santrallere, 2.5 yıl daha ek süre tanınmasına imkan veren bu düzenlemeyi anlamanın mümkün olmadığını söyledi. Akçar, “Kabul edilen hükme göre, kamuya ve özel sektöre ait santrallere, 2,5 yıl daha ek süre verilecektir. Oysa filtre sistemi ve gerekli önlemler alınmadığı için önümüzdeki yıl kapatılması gereken bu santraller, Haziran 2022 yılına kadar insan sağlığına ve çevreye zarar vermeye devam edeceklerdir” dedi.

“ANAYASAYA AYKIRILIK TEŞKİL EDİYOR”

Akçar, termik santrallerin 2,5 yıl daha insan, hayvan ve bitkileri zehirlemeye devam edeceğini belirterek, “Sorumluluklarını yerine getirmeyen ve sermaye gruplarına destek olmak adına alınan bu kararın, soluduğumuz havaya kastedilmesi affedilemez. T.C. Anayasası 56. maddesi ‘Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi kirletmek, geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşın ödevidir.' demektedir. Yasa bu haliyle açıkça Anayasa'ya aykırılık teşkil etmektedir, iptali gerekir. Vicdanı hür, kamu sağlığına önem veren tüm yetkilileri, görevlerini icra etmeye davet ediyor, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkımıza saygı duyulmasını talep ediyoruz” diye konuştu.