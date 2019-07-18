Sapık öğretmene 22 yıl hapis

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir lisede öğretmenlik yapan A.B., 15 yaşındaki eski bir kız öğrencisinin çıplak fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından yayınladı. Arkadaşlarına ve öğrencilere bu fotoğrafları gönderen A.B.'nin ayrıca genç kızı taciz ettiği iddia edildi. Konu yargıya taşındı. Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sapık öğretmene ilk olarak 28 yıl hapis cezası verildi. Konu İstinaf Mahkemesi’ne taşındı.

MESLEKTEN İHRAÇ EDİLDİ

Duruşmaya SEGBİS ile bağlanan sanık A.B., “Olayların bu noktaya gelmesini istemedim. Ben kimseye resim göstermedim. Tahliyemi talep ediyorum” dedi. Mahkeme heyeti, “Müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak, çocuk, hayvan, ölmüş insan bedeni ile ilgili müstehcen yayınları yayınlamak ve çocuğun cinsel istismarı” konularında öğretmenin suçunu sabit bularak 22 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın meslekten ihraç edildiği de öğrenildi.