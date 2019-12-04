Saplantılı adam, komşusunun 5 aylık hamile eşini kaçırdı

Bir TV kanalında yayınlanan programda akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Programa katılan A.T., resmi nikahlı beş aylık hamile eşi G.T.’nin komşusu tarafından kaçırıldığını 11 Kasım’dan itibaren kendisinden haber alınamadığını anlattı.

“KOCAM KARINI ÇOK SEVİYOR, İLİŞKİLERİNE KARIŞMA”

Çorum'un Sungurlu ilçesinde gerçekleşen olayda programa eşini aramaya gelen A.T., eşi ve karnındaki bebeği için çok endişeli olduğunu ve bir an önce karısının kurtarılmasını istediğini söyledi. A.T.’nin iddiasına göre, çiftin komşuları M.D., duygusal bir bağ beslediği G.T’yi hamileliğinin beşinci ayında zorla kaçırdı.

A.T., hamile eşine saplantılı oluduğu M.D.’nin karısının kendisine “Kocam senin karını çok seviyor, ne olur ilişkilerine karışma” dediğini iddia etti.

KOMŞU VE KAÇIRDIĞI KADIN ÇANKIRI’DA BULUNDU

Programın canlı yayınında M.D. ve ailesinin hamile kadını alarak Çankırı'ya yerleştiği bilgisine ulaşılırken, yayını ihbar kabul eden Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği dün sabah saatlerinde eve operasyon düzenleyerek M.D ve eşi Y.D.’yi yakaladı. Komşu M.D.’nin gözaltına alındığı bildirildi. (İHA)