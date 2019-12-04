Sarallar operasyonunda dikkat çeken detaylar

İstanbul Emniyetine bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 27 Kasım'da kamuoyunda “Sarallar” olarak bilinen suç örgütüne yönelik İstanbul, Tekirdağ ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Baskında aralarında Burhanettin Saral'ın da bulunduğu 27 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, yapılan sorgularının ardından ‘Yaralama', ‘Yağma' ve ‘Haraç' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Burhanettin Saral zırhlı araçla götürülürken, operasyonla ilgili detaylar da ortaya çıktı.

ZORLA ORTAK OLMUŞLAR

Polisin tespitine göre, suç örgütü üyelerinin karıştığı bir olayda, döviz bürosu işleten bir işadamı iflasa sürüklendi. İddiaya göre, suç örgütü üyeleri kendilerini iş adamı olarak tanıtarak, döviz işiyle uğraşan Leon B.'ye zor kullanarak ortak oldu.

Şebeke üyeleri yeni iş kuracağız diyerek Leon B.'den 3 yılda 3 milyon dolar para aldı. Çetenin 7 milyon lira borçlandırdığı Leon B. bir süre önce iflas etti. Bununla da yetinmeyen şüpheliler Leon B.'nin 2 milyon dolar borcu olan bir kişiyle iletişime geçti. Parayı tahsil etmek için yüzde 50 pay karşılığında anlaşan suç örgütünün, iflas eden işadamına baskı yaptığı öne sürüldü.

3 MİLYON VERMEYİNCE İŞ YERİNİ KURŞUNLADILAR

Polisin tespitine göre, suç örgütünün bir diğer eylemi Bahçelievler'de gerçekleşti. İddiaya göre Sarallar suç örgütü üyesi olan şüpheliler, tekstilci F.K.'dan 3 milyon dolar haraç istedi.

Suç şebekesinin darp ettiği öne sürülen F.K.'dan parayı alamayan şüpheliler, plakası sökülmüş bir araçla gittikleri tekstil firmasını kurşun yağmuruna tuttu. Polis ekipleri güvenlik kamera kayıtlarını geriye doğru inceledi.

İşadamını korkutarak haraç vermesini sağlamak için işyerini kurşunlayan şüphelilerin bulunduğu otomobile, jant ve aynasındaki detaylardan ulaşıldı. Polis şüphelilerin plakaları söktükleri anların görüntülerini de elde etmeyi başardı.

DUVAR ÖRDÜLER

Polisin operasyon düzenlediği şüphelilerden bazılarının 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki bir firmaya baskın düzenlediği de ortaya çıktı. Olay, özel bir firmanın işlettiği ve sözleşmenin bittiği için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devri gündemde olan otogardaki yönetim boşluğunun yaşandığı geçtiğimiz Haziran ayında meydana geldi.

İddiaya göre, T. firmasının sahibi Ali U., Balkanlar'a yolcu taşıyan bir firmaya ait peronlara açılan 4 yazıhaneden 2'sini almak istiyordu. Firma yetkililerini Sarallar'a yakın olduğunu söyleyerek tehdit ettiği öne sürülen Ali U.'nun anlaştığı bazı kişiler, turizm firmasına giderek kendilerini mal sahibi olarak tanıttı.

Şüpheliler 4 yazıhaneden ikisini zorla boşalttı. Ali U.'nun yazıhaneleri duvarla ördürdüğü ve iki iş yerinin kendisine aldığı öne sürüldü. Duvar örme anları güvenlik kameralarına da yansıdı.