Sarı damperliler dönüyor!

Kamuoyunda 3. köprü olarak bilinen Yavuz Sultan Selim ve İstanbul Havaalanı yapımı esnasında, sarı damperli diye adlandırılan binlerce hafriyat kamyonu, İstanbul trafiğinde terör estirmiş ve trafikte uzun kuyruklara neden olmuştu.

Kanal İstanbul projesinin yapımına başlanması durumunda, İstanbul trafiğine günlük 10 bin hafriyat kamyonu eklenecek ve 2 milyar metreküp atık taşınacak.

Bu kamyonların geçişi için yeni yollar yapılacağı konuşulsa da 38 kilometrelik Karadeniz sahil dolgusuna kadar İstanbullular trafikten etkilenecek.

ŞU AN İSTANBUL’DA 7 BİN 200 HAFRİYAT KAMYONU VAR”

Sadece Kanal İstanbul yapımından çıkacak atıkların İstanbul’da 50 yılda çıkabilecek hafriyata eşit olduğu biliniyor.

ÜÇ İLÇEYİ 30 METRE YÜKSELTECEK KADAR TOPRAK!

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne göre Kanal İstanbul’dan çıkacak olan hafriyat, Güngören-Esenler-Bağcılar ilçelerinin üzerine dökülse bu ilçeleri yaklaşık 30 metre yükseltebilir.

ŞU AN 7 BİN 20 KAMYON VAR

Şu an İstanbul'da 7 bin 200 ruhsatlı hafriyat kamyonu var. Bu rakama 10 bin ilave edilecek olması İstanbulluları şimdiden kara kara düşündürmeye başladı.

SADECE TEM’DE GÜNDE 816 KAMYON

Sadece TEM otoyolunda günde 816 hafriyat kamyonunun trafiğe çıkması bekleniyor. Kanal İstanbul projesinin en az 6-7 yıl sürmesi hesaba katıldığında TEM’deki kamyon yoğunluğunun artması bekleniyor.

“HAFRİYAT KAMYONLARI 32 AYDA 52 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU”

İBB İYİ Parti Meclis Üyesi ve Yol Güvenliği Uzmanı Dr. Suat Sarı, hafriyat kamyonlarının cezalara aldırış etmediğini belirterek uyarılarda bulundu.

Sarı; “2018 sonu itibarı ile İstanbul trafiğinde terör estiren hafriyat kamyonları, son 32 ayda 58 kişinin ölümüne neden oldu. Uygulanan ceza ve yaptırımlara aldırış etmeyen şoförler trafikte adeta birbiriyle yarışıyor.” dedi.

Kamyon ihlallerinin önlenmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) yeni bir projeyi hayata geçirdiğini hatırlatan Sarı, “Trafikteki 8 bin 480 aracın tamamına, yazılım ve uygulaması İBB tarafından geliştirilen Araç Takip Sistemi (ATS) takıldı” diye konuştu.

Sarı, “Hafriyat kamyonları ve sarı damperler trafik güvenliğini etkileyecek ve yüklerini boşaltmak için İstanbul’un dört bir yanına ulaşacak” dedi.

YENİ HAVALİMANI’NDA BİN 800 HAFRİYAT KAMYONU ÇALIŞMIŞTI

36 bin kişinin çalıştığı İstanbul Havalimanı şantiyesinde de bin 800’ü aşkın hafriyat kamyonu çalışmış ve günlük 1 milyon 200 bin metreküp toprağı taşımışlardı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde de 6 bin 500 kişi çalışmış ve yaklaşık 230 bin metre küp beton, 50 bin ton inşaat demiri, 57 bin ton yapısal çelik ve 28 bin ton çelik kablo kullanılmıştı.