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Sarıyer’de parkta oturan kişi silahlı saldırıda yaralandı

Sarıyer'de bir kişi parkta otururken uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

23:24 -
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Sarıyer’de parkta oturan kişi silahlı saldırıda yaralandı

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Latif Sokak’ta Burak Ö. parkta otururken 3 kişinin saldırısına uğradı. Önce darbedilen Burak Ö, ardından sağ bacağından silahla vuruldu.

Burak Ö.’yü yaralayan saldırganlar, otomobille olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralı Burak Ö.’yü ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Burak Ö. ile saldırganların husumetli olduğu öğrenildi. AA

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