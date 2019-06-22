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Şaşkına çeviren görüntü! Tam 6 traktör…

Bursa'nın İznik ilçesinde yalnız yaşayan Serpil K.'nin (42) evinden 6 traktör çöp çıktı.

19:43 -
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Şaşkına çeviren görüntü! Tam 6 traktör…

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi İskele Sokak sakinleri, komşuları Serpil K.’nin evinden gelen pis kokular dayanılmaz bir hal alınca, mahalle muhtarı Mehmet Demircan ‘a ve belediye yetkililerine haber verdi.

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Bunun üzerine adrese İznik Belediyesi temizlik işleri ekipleri sevk edildi. Yüzlerine maske ellerine eldiven takan işçiler, evdeki çöp yığınlarını çuvallara doldurarak traktörün römorkuna yükledi. Evden çıkan 6 römork çöp, katı atık depolama alanına götürüldü.

Ev temizlik işleminin ardından ilaçlanarak temizlendi. DHA

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Son güncelleme: android-time 19:45 22.06.2019
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