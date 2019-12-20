‘Sataşan vekil’in pişmanlığı

TBMM’deki bütçe görüşmeleri, muhalif milletvekillerinin ‘intikam’ oyununa sahne oldu.

Kürsüye çıkan AKP Trabzon milletvekili Salin Cora’ya, muhalefet milletvekilleri “Salih gel buraya, Ne konuşuyorsun” diye laf attılar.

“EVET KABUL EDİYORUM…”

Konuşmakta zorlanan Cora, pişmanlığını “Değerli milletvekilleri; evet, kabul ediyorum, sataşma çok kötü bir şeymiş, bunu kabul ediyorum; biraz daha dikkatli olacağım” diyerek ifade etti.

DEMİRBAĞ’A DA TEPKİ VARDI

‘Davamın delisiyim' diyen AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ da kürsüye çıkınca İYİ Parti ve CHP'liler sataştı.

Demirbağ, “Benim de aradığım buydu zaten” diyerek laf atma tepkilerini beklediğini söyledi. Yaşananlar tutanaklara şöyle girdi:

Özgür Özel (CHP): Salih Bey, ne yapıyorsun, ne oluyor?

Nilgün Ök (AKP): Sayın Başkan, daha başlamadı.

Salih Cora(AKP): Arkadaşlar, ben AK Parti iktidarının…

Özgür Özel: Bir yıl boyunca attığın lafları baştan iade edeceğiz sana.

Salih Cora: Bana 1 defa laf atabilirsiniz ama sizi pejmürde ederim.

Özgür Özel: Süleyman Soylu lafı bunlar

Salih Cora: Değerli milletvekilleri; evet, kabul ediyorum, sataşma çok kötü bir şeymiş, bunu kabul ediyorum; biraz daha dikkatli olacağım.