‘Satılık vatandaşlık’ Meclis gündeminde

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, “Türk vatandaşlığı promosyon olarak mı pazarlanıyor?” diyerek TBMM'ye önerge verdi.

Öztunç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını reklam vererek pazarlamaya çalışmanın, manevi değerlerimize ve ulus bilincine zarar verdiği yönündeki eleştirilere katılıyor musunuz?” diye sordu.

Öztunç, “Bugün 250 bin dolar tutarında konut alan bir yabancı Türk vatandaşı olmaya hak kazanmaktadır. Türk vatandaşlığının ticari bir malzeme gibi Arap ülkelerindeki TV'lere reklam verilerek pazarlaması Türklük gururunu da incitmektedir” dedi.