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‘Satılık vatandaşlık’ Meclis gündeminde

Arap TV’lerindeki ‘’Türk vatandaşlığı’’ reklamları ve ‘’250 bin dolara emlak satın al ve 71’den fazla ülkeye vizesiz girmeyi sağlayacak Türk pasaportunu elde et. Çok kolay, hem de 90 gün içinde” ifadeleri tepki çekti.

Deniz AYHAN
13:59 -
Haberler Gündem
‘Satılık vatandaşlık’ Meclis gündeminde

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, “Türk vatandaşlığı promosyon olarak mı pazarlanıyor?” diyerek TBMM'ye önerge verdi.

Öztunç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını reklam vererek pazarlamaya çalışmanın, manevi değerlerimize ve ulus bilincine zarar verdiği yönündeki eleştirilere katılıyor musunuz?” diye sordu.

Öztunç, “Bugün 250 bin dolar tutarında konut alan bir yabancı Türk vatandaşı olmaya hak kazanmaktadır. Türk vatandaşlığının ticari bir malzeme gibi Arap ülkelerindeki TV'lere reklam verilerek pazarlaması Türklük gururunu da incitmektedir” dedi.

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