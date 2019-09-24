Savcı, Baransu’nun dosyasının 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesini istedi

Taraf gazetesinde yer alan “Gülen'i Bitirme Kararı 2004'te MGK'da Alındı” başlıklı haber kapsamında “devletin gizli belgelerini ifşa etme” suçundan haberi yazan Mehmet Baransu ile eski sorumlu yazı işleri müdürü Murat Şevki Çoban'ın yargılandığı davada yine karar çıkmadı.

Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın 20. celsesine, başka suçtan tutuklu bulunan Mehmet Baransu duruşmaya katılmak istemediğine dair dilekçe sunarak duruşmaya katılmadı. Milli Güvenlik Kurulu'nu (MGK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) temsilen hazine avukatı ve diğer sanık Murat Şevki Çoban'ın avukatı Figen Albuga Çalıkuşu katıldı.

SAVCI DAVANIN AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NE GÖNDERİLMESİNİ İSTEDİ

Duruşma savcısı mütalaasında, suç tarihinde iddianamenin düzenlendiği tarihte ve halen yürürlükte olan Basın Kanunu'na göre basın eserleri ile işlenen suçlarda 2 numaralı Ağır Ceza Mahkemesi'nin görevli olduğunu belirterek, bu nedenle davanın görevsizlikle İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesi gerektiğini kaydetti.

Sanıklara savcının mütalaasına karşı beyanda bulunmaları için süre veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mehmet Baransu'nun 28 Kasım 2013 tarihli Taraf Gazetesi'nde “Gülen'i Bitirme Kararı 2004'te MGK'da Alındı” başlıklı haberde, nitelik itibariyle gizli kalması gereken 25 Ağustos 2004 tarihli MGK toplantısı kararını manşetten yayınladığı ve bu yayınlarını ilerleyen günlerde de devam ettirdiği kaydedilmişti.

İddianamede, Mehmet Baransu ve Murat Şevki Çoban'ın “Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme”, “Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri basın ve yayın yoluyla ifşa etme” ve “MİT'in görev ve faaliyetlerine ilişkin belge ve bilgiyi basın yoluyla ifşa etme” suçlarından 26'şar yıldan 52'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.