Savcı isyan etti: İki ailenin kızını öldürdün sen

Ukrayna'nın Harkov şehrinde, Türk vatandaşı üniversite öğrencileri Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi yaşadıkları evde ölü bulunmuştu. Cinayete ilişkin, İstanbul'a döndüğü belirlenen ve Kurtköy Mezarlığında yakalanarak tutuklanan Hüsnü Can Çökmez (21) hakkında “canavarca hisle kasten öldürme” suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına istemiyle dava açılmıştı.

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk celsesine Buket Yıldız'ın anne ve babası yakalarında kızlarının resmi ile katılırken, Zeynep Hüsünbeyi'nin babası ile genç kızların arkadaşları da salonda hazır bulundu.

MESLEĞİN NE?: DOLANDIRICIYIM

Kimlik tespitinde dolandırıcılık yaptığını ve aylık gelirinin 100 bin lira olduğunu söyleyen sanık Hüsnü Can Çökmez, bütün suçlamayı kabul ettiğini söyleyerek, “2017'de hangi ayda tanıştığımızı hatırlamıyorum. Kendisiyle ne kadar birlikteliğimiz olduğunu da hatırlamıyorum” dedi. Zeynep'i de Buket vesileyle tanıdığını söyleyen sanık, “Ben o gün eve kaçta gittiğini hatırlıyorum. Üzerinden uzun zaman geçti, hatırlamıyorum. Cezaevinde unutabiliyor insan” ifadelerini kullandı.

ALAYCI İFADEYLE ‘HATIRLAMIYORUM' DEDİ

Olay gününü anlatan sanık, “Kapıyı Buket açtı. Evde başka kimse yoktu. Bir kez daha barışmak istediğimi söyledim. Bana küfür etmeye başladı ve tokat attı. Sinirlendim, olay gerçekleşti” dedi. Olaydan sonra 20-25 dakika evde kaldığını belirten sanık, bilgisayar ve cep telefonunu da olaya hırsızlık süsü vermek için aldığını söyledi. Müşteki avukatlarının tüm sorularına “hatırlamıyorum” cevabı veren sanık, alaycı bir ifadeyle “hatırlamıyorum” deyince mahkeme başkanı “güzel konuş” diyerek uyardı.

“BURADAKİLERE VİCDAN BORCUN VAR”

Bunun üzerine savcı, “Hatırlamıyorum, bilmiyorum cevapların Ceza Muhakemeleri Kanunu (CMK) gereğince haklı olabilir ama burada maktullerin yakınları var. Ben iddia makamı olarak hakkında yığınla bilgiye sahibim. Buradakilere vicdan borcun var. İki ailenin kızını öldürdün sen. Soru sormamı istiyor musun?” dedi. Sanık Hüsnü Can Çökmez ise istemediğini söyledi.

‘KIZIM GİBİ MESAJ YAZMIŞ'

Buket'in annesi Cenan Yıldız ise sanığın kızı üzerinde baskı yaptığını anlatarak, “Oğlum ablasıyla yazıştığını sandı. Sabaha kadar oğlumla yazıştılar ablasının dilinden yazmış. Şüphelendim, kızımın asla kullanmayacağı kelimeler ve imla hataları gördüm. 2 Ocak'ta ‘Anne ben zalim miyim' şeklinde mesaj geldi kızımdan. Olayı öğrendim” diyerek sanığın cinayeti planlı işlediğini söyledi.

Gözyaşlarına boğulan anne sanığa dönerek, “Gözüme neden bakmıyorsun bir baksana. Ben onun için geldim” dedi.

“ZEYNEBİMİN GİTARI MIYDI?”

Gözyaşlarını tutamayan Zeynep'in babası Yurdal Hüsünbeyi, “Ukrayna'dan gitar aldığını söylemiş. Eve gittiğimizde Zeynebimin gitarı yoktu. O gitar o muydu? Sanık ise, “Benim evden aldığım gitar Zeynep'in olabilir. Gitar çalmayı bilip bilmediğimi hatırlamıyorum” dedi.

‘TOP ÇEVİRMEK AMACIYLA…'

Duruşmada görüşü sorulan savcı, sanığın dolandırıcılık suçundan sabıkası olduğunu söyleyerek, “Sanığın gelecek celse en azından vicdani olarak yaşanan süreci eksiksiz anlatacağını ummak istiyoruz. Dolandırıcılık suçunun belli bir mizansen ve ikna kabiliyeti ve suçun işlenmesi için kıvrak zeka gerektirdiği hususları gözetildiğinde sanığın bu celse salt deyim yerindeyse top çevirme amacıyla bu tür beyanlarda bulunduğu aşikardır” dedi.

Mahkeme, sanık avukatına ek savunma yapması için süre verilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.