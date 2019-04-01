Savcı Sayan artık Ağrı Belediye Başkanı

AKP adayı Savcı Sayan, Ağrı’da kullanılan oyların yüzde 55,60’ını alıp yarışı, oyların yüzde 37,11’ini alan en yakın rakibi HDP adayı Abdurrahman Doğar’ın önünde bitirdi.

BAYKAL İSTİFA EDERKEN AĞLAMIŞTI

Siyasete küçük yaşta CHP teşkilatlarında başlayan 47 yaşındaki Savcı Sayan, 2015 yılına kadar da CHP saflarında kalmıştı. CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın ‘A Takımı'nda bulunan Sayan, 2011 yılındaki kaset kumpası sonucu istifa etmek zorunda Baykal'ın istifa açıklamasını ise yaşlı gözlerle izlerken objektiflere takılmıştı. Baykal döneminde CHP'nin MYK üyesi olan Savcı Sayan, Kemal Kılıçdaroğlu döneminde ise bu koltuğunu bırakmıştı.

İZMİR'DEN ADAY GÖSTERİLMİŞ ANCAK MECLİS'E GİREMEMİŞTİ

2015 yılında “Türkiye yol ayrımında. Tercihimi ben memleket meselesinden yana koyarak AK Parti'den aday adayı oldum.” diye açıklama yaparak AKP saflarına katılan Sayan, aynı yıl yapılan genel seçimlerde, AKP'den İzmir milletvekili adayı olmuştu. İzmir'de 2. Bölge 7. sıradan aday gösterilen Savcı Sayan Meclis'e girmeyi başaramamıştı.

BAYKAL'A “GÖZLERİNDE ATATÜRK'Ü GÖRÜYORUM” DEMİŞ AKP'Yİ SERT SÖZLERLE ELEŞTİRMİŞTİ

Savcı Sayan’ın 26 Nisan 2008 tarihinde 32. CHP Olağan Kurultayı’nda yaptığı konuşmada kullandığı ifadeler de AKP saflarına katıldıktan yeniden gündeme gelmişti. Kurultaydaki konuşmasında AKP hükümetine çok sert eleştirilerde bulunan Sayan “Biz iyiyi de biliriz kötüyü de biliriz. Biz kötüyü bilmeseydik hepimiz şimdi AKP’den milletvekiliydik. Eğer bu ülkede reçelin kilosu balığın kilosunu geçmişse bazı şeyler yozlaşmış demektir. AKP gelirken Hz. Ömer’in adaletini getireceğiz demişti. Biz onlara saygı duymuştuk o zamanlar. Hz.Ömer devletin işini yaparken devletin kendi işini yaparken kendi mumunu yakardı. Acaba bunlar gemilerde kimin mumunu yakıyorlar? Sayın Genel Başkanım ,Sayın Deniz Baykal, bu ülke hangi denizleri yok etmişse bundan zarar görmüştür. Ben senin gözlerinde Anadolu’yu ve Atatürk’ü görüyorum.” cümlelerine imza atmıştı.