Savcı Sayan kimdir? AK Parti Ağrı Belediye Başkanı Adayı Savcı Sayan nereli?

CHP’den ayrıldıktan sonra AKP’de milletvekili adayı olan ancak seçilemeyen Savcı Sayan bu kez Ağrı Belediye Başkan adayı olarak seçimlerde yer alacak. 1996-2000 yılları arası CHP’nin İl Gençlik Kolu ve Genel Merkez Gençlik Kollarında merkez yönetim kurulu üyeliği de yapan Savcı Sayan hem AK Partili seçmenler hem de diğer partili seçmenler tarafından merak ediliyor. Peki, Savcı Sayan kimdir? İşte Savcı Sayan hakkında merak edilenler…

AĞRI BELEDİYE BAŞKAN ADAYI SAVCI SAYAN KİMDİR

Uzun yıllar CHP saflarında siyaset yapan ve Deniz Baykal’ın istifasını ağlayarak dinlemesi ile bir anda dikkatleri üstüne çeken Savcı Sayan, son olarak 2015 AK Parti İzmir milletvekili adayı olarak gösterilmiş ancak seçilememişti.

1971 yılında Ağrı’nın Tutak ilçesinde dünyaya gelen Savcı Sayan’ın 23 kardeşi vardır. 24 çocuklu ailenin 12. çocuğu olan Savcı Sayan, üniversiteyi İktisadi ve İdari Bilimler Fakultesi'nde tamamlamasının ardından Pedagojik Formasyon alarak eğitimini tamamlamış ve bazı okullarda öğretmenlik yapmıştır.

Siyasete CHP çatısı altından başlayan Savcı Sayan 1996-2000 yılları arasında İl ve ilçe gençlik kollarında MYK üyeliği gerçekleştirdi.

12 Eylül darbe sürecinde kapatılan CHP Gençlik Kolları'nın 1996 yılında yeniden aktifleştirilmesinde pay sahibi olan Sayan, Ağrı'da CHP il ve ilçe başkanlıklarında bulundu.

Doğu ve Güney Doğu Anadolu yörelerinde Töre cinayetleri, Kadınların Eğitimleri konularında çeşitleri çalışmaları mevcuttur. Bazı Sivil Toplum Kuruluşlarına üyedir.

BAYKAL İSTİFA EDERKEN SAVCI SAYAN AĞLAMIŞTI

Siyasete küçük yaşta CHP teşkilatlarında başlayan 47 yaşındaki Savcı Sayan, 2015 yılına kadar da CHP saflarında kalmıştı. CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın ‘A Takımı'nda bulunan Sayan, 2011 yılındaki kaset kumpası sonucu istifa etmek zorunda Baykal'ın istifa açıklamasını ise yaşlı gözlerle izlerken objektiflere takılmıştı. Baykal döneminde CHP'nin MYK üyesi olan Savcı Sayan, Kemal Kılıçdaroğlu döneminde ise bu koltuğunu bırakmıştı.

AĞRI’DA GEÇMİŞ SEÇİM SONUÇLARI

Ağrı 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Hasan Arslan % 45.8

BDP adayı Sırrı Sakık % 45.5

SP adayı Kemal Atmaca % 2.9

Ağrı 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

HDP % 63.62

AK Parti % 28.11

CHP % 2.45

MHP % 2.34

İYİ Parti % 1.58

SP % 0.82

HDP Ağrı Milletvekilleri

Bedran Öztürk

Dilan Dirayet Taşdemir

Abdullah Koç

AK Parti Ağrı Milletvekili

Ekrem Çelebi