Savcı’dan örnek talep: İyi hal indirimi uygulanmasın

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Kalender katıldı. Tanık Satiye Demir, sanık Ahmet Kalender ile kardeş olduklarını belirterek, “Seher üst katta kardeşim ise alt katta aynı binada yaşıyorlardı. Aslında hiçbir zaman ayrılmadılar ama sürekli kavga ederlerdi. Seher kardeşime sürekli küfürler ederek kendisini tahrik ederdi. Aralarındaki ilişkinin bu kadarına tanık oldum. Seher’in nasıl öldüğünü görmedim, Karabükteydim” dedi. Tanık olarak dinlenen polis memuru Mehmet Çelik de olay günü kafede arkadaşıyla nargile içerken silah sesi duyduğunu belirterek, olay yerine yöneldiğini anlattı. Tanık Çelik “Şahsın yanına giderken 2 el silah sesi daha duydum. Refleks olarak ben de silahımı çektim. Olay yeri yaklaştığımda sanık, maktulun kafasına isabet alır şekilde yeniden atış denedi. Tabancası tutukluk yaptı, doldur boşalt yaparken kendisine polis olduğumu, talimatlarımı yerine getirmesini istedim. O da söylediklerimi yerine getirdi” ifadelerini kullandı.

SAVCI: İYİ HAL İNDİRİMİ YAPILMASIN

Tanıkların dinlenmesinin ardından Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Seher Çetintaş’ın eşinden boşandıktan sonra bir süre iki çocuğuyla birlikte sanıkla aynı evde yaşamaya başladığı belirtilen mütalaada, Çetintaş ile sanık arasında anlaşmazlık çıktığı ifade edildi. Seher’in sanıktan ayrıldığını ve barışma tekliflerini kabul etmediği anlatılan mütalaada, sanığın ruhsatsız tabancası ile Seher Çetintaş’a 4 el ateş ettiği ifade edildi. Mütalaada, sanık Kalender’in “Kasten öldürme” suçundan müebbet, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu’na Muhalefet’ten 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi talep edildi. Mütalaada, Seher Çetintaş’tan kaynaklanan “Haksız tahrik” teşkil edecek eylem bulunmadığından sanığa “Haksız tahrik” indirimi ve “İyi hal” indirimi yapılmaması istendi. Mahkeme heyeti de mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için taraflara süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre Küçükçekmece’de 24 Mayıs 2018 tarihinde meydana gelen olay şöyle oldu: Ahmet Kalender daha önceden arkadaşlık ilişkisinde bulunduğu ve yeniden arkadaşlık kurma isteğini reddeden Seher Çetintaş’ı silahla yakın mesafeden birden çok kez ateş ederek öldürdü. İddianamede Ahmet Kalender’in “Kasten öldürme” ve “Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma” suçundan müebbet ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

DHA