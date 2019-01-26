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Savcılığa suç duyurusu yapmak isteyen okurlarımız için dilekçe!

Günlerdir SÖZCÜ Gazetesi’ne ve siz sevgili okurlarımıza gazetelerindeki köşelerinden ve TV ekranlarından ağır hakaretler yağdıran iki tetikçi yazar, Ali Fuat Uğur ve Cem Küçük hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Okurlarımızdan gelen yoğun talep üzerine savcılığa sunduğumuz dilekçenin bir örneğini yayınlıyoruz. İsteyen okuyucularımız, dilekçedeki boşlukları doldurup, bu iki tetikçi hakkında savcılığa başvurabilir. İşte o dilekçe...

06:00 -
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Savcılığa suç duyurusu yapmak isteyen okurlarımız için dilekçe!
sozcudilekce

 

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Son güncelleme: android-time 05:31 26.01.2019
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