Savcılık 31 Mart seçimlerinde usulsüzlük iddiasıyla 7 ayrı iddianame hazırladı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 31 Mart seçimlerinde usulsüzlük iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan 37 kişi hakkında FETÖ'den dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 31 Mart seçimlerinde usulsüzlük iddiasıyla hazırlanan 7 ayrı iddianamede, 3 sanığın "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma", 34 sanığın da "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan cezalandırılması istendi.
Son güncelleme: 17:12 25.09.2019