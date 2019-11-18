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Savcılık Antalya’daki siyanürlü intiharın ardından soruşturma başlattı!

Antalya'da aynı aileden ikisi çocuk 4 kişinin, kimyasal madde kullanımı sonucu evlerinde ölü bulunmasıyla ilgili, babanın bıraktığı mektupta adları geçen 2 belediye çalışanı hakkında soruşturma başlatıldı. Belediye de 3 çalışanı hakkında idari soruşturma başlattı.

17:52 -
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Savcılık Antalya’daki siyanürlü intiharın ardından soruşturma başlattı!

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, 9 Kasım günü Konyaaltı ilçesinde, Selim (36), eşi Sultan (38), çocukları Ceren (9) ve Ali Çınar Şimşek’in (5) kimyasal madde kullanımı sonrasında evlerinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın, Selim Şimşek’in yaşadığı sıkıntıları anlatan mektubunda adı geçen, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde görevli S.A. ile F.P. hakkında olduğu bildirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı da S.A., F.P. ve R.A. hakkında idari soruşturma başlattı. DHA

 

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Son güncelleme: 18:25 18.11.2019
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