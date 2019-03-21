Savcılık çağrısını sosyal medyadan paylaşmaktan tutuklu polise tahliye

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde korumalığını yaparken, geçirdiği trafik kazasında ölümden dönen, ‘devlet övünç madalyası’ sahibi, gazi polis memuru Mehmet Emin Koç, Bursa Adliyesi’nde görev yaptığı dönemde, FETÖ/PDY’ye yönelik mücadelede gördüğü eksiklik, çarpıklık ve yanlışlıkları Başbakanlık İletişim Merkezi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi ve Milli İstihbarat Teşkilatı’na bildirdi.

Koç, iddiaya göre, bu konuda yaptığı başvuruları sosyal medyadan da paylaştı. Bunun üzerine Koç’a, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Terörle Mücadele Soruşturma Bürosu’ndan şüpheli olarak ifadesine başvurulmak üzere çağrı kağıdı gönderildi. Adliyede bulunan polis merkezindeki görevinden sonra Bursa Emniyet Müdürlüğü binasına geçen, 2 çocuk babası Koç, adına gönderilen ‘şüpheli için çağrı kağıdı’nın fotoğrafını çekip, sosyal medya hesabından paylaştı.

Bu paylaşımda, çağrı kağıdında cumhuriyet savcısının adının da görünmesi nedeniyle ‘terörle mücadele edenleri ifşa etmek’ suçlamasıyla Koç hakkında soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Koç, meslektaşları tarafından Bursa Adliyesi’ne getirildi. Savcılıkça Bursa Nöbetçi 1’inci Sulh Ceza Hakimliği’ne tutuklama talebiyle sevk edilen Mehmet Emin Koç, ‘Terörle Mücadele Yasası’nın 6’ncı maddesine göre, ‘terörle mücadele edenleri ifşa etmek’ ve ‘hakaret’ suçlarından tutuklandı.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Bursa 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkarılan ve 5 yıla kadar hapis cezası istenen 25 yıllık polis memuru Mehmet Emin Koç, savunmasında, suçlamasına dayanak olan paylaşımını terör şüphelisi olarak hakkında başlatılan soruşturma karşısında duyduğu şaşkınlık nedeniyle yaptığını öne sürdü. Koç, uygulamaya yönelik ifadelerde bulunduğunu, kimseye hakaret etmediğini ve kimseyi hedef göstermek gibi kastının olmadığını savundu. Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu, yaklaşık 3 aydır cezaevinde tutuklu bulunan Mehmet Emin Koç’un tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi.

BURSA, (DHA)