Son dakika… Başsavcılıktan Ali Babacan kararı…

Yeni parti hazırlığını sürdüren ve muhalif saflara geçen AKP'li eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'a yönelik FETÖ soruşturması başlatıldığı ortaya çıkmıştı. Bir eski hazine çalışanının suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturmanın, İzmir Askeri Casusluk ve Ankara FETÖ-Hazine davasına kadar uzandığı iddia ediliyordu. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran bu gelişme sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından bir son dakika haberi geldi.

Başsavcılığın; Ali Babacan hakkında soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verdiği bildirildi.