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Savcının Selahattin Demirtaş itirazı reddedildi

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki tahliye kararına itiraz eden savcının yeniden tutuklama talebi bir üst mahkemece reddedildi.

15:18 -
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Savcının Selahattin Demirtaş itirazı reddedildi

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin  Demirtaş hakkında, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince 2 Eylül’de adli kontrol şartıyla tahliye kararı verilmesi üzerine savcı, bir üst mahkeme olan Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesine itirazda bulundu.

İtirazı inceleyen Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi, tahliye kararını yerinde görerek Demirtaş’ın yeniden tutuklanma talebini reddetti.  Bu karar sonucunda Demirtaş’ın Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılanmasına tutuksuz devam edilecek. Demirtaş, daha önce İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan aldığı 4 yıl 8 ay hapis cezası nedeniyle tahliye edilmemişti.

ANKARA (AA)

Son güncelleme: android-time 15:37 10.09.2019
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