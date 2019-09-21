Savunma sırası şimdi O’nda…

Danıştay'da açılan davada Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) adına hazırladığı temyiz dilekçesinde Cankaloğlu'nun savunmalarıyla sert tepki görmüştü. “Andımız”dan, ‘Öğrencilerin her gün papağan gibi tekrarladıkları sözler', ‘Faşizan' ve “Türkler ulus bilincine en geç ulaşan topluluk', ‘Öğrenci Andı işlevselliğini yitirmiştir. Hal böyleyken 21'inci yüzyıl Türkiye'sinde 30'lu yılların ritüellerini benimsemek anakronik (çağdışı) bir yaklaşım” tespitleriyle geçtiğimiz Kasım ayında hızla açığa alınmıştı.

Bahçeli, “ihanet” demişti

MEB Hukuk İşleri Genel Müdürü Hayati Cankaloğlu görevden alınsa da kadrosu halen, ‘Genel Müdür' olarak 6400 ek göstergeyle aynı makamda görülüyordu. Türklerle ilgili sözlerine Devlet Bahçeli'nin, “Bu savunma tarihe ihanettir” diye tepki gösterdiği Cankaloğlu'nun gerçekten görevden alınması ise tartışmalardan 11 ay sonra gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta 11 Eylül 2019 tarihli Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla görevden alındığı resmiyet kazanarak, yürürlüğe girdi.

11 ay sonra görevden alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevden alınmasının ardından bu kez Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık merkez teşkilatında halen havuzda bekletilen Cankaloğlu, bir zamanlar eğitimde en üst soruşturma makamı olan Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu üyesiydi.

Savunması merak ediliyor

Bakanlık personeli olduğu için hakkında açılan soruşturmada MEB Merkez Disiplin Kurulu'nda savunma vermesi için davet edildi. Soruşturmada vereceği savunma önem taşıyor. Faşizan ısrarını sürdürecek mi? Geri mi adım atacak savunma sonuda ortaya çıkacak. Alacağı ceza veya ceza almaması da Bakanlığın bu konudaki tutumunu ortaya çıkaracak.

Danıştay İdari Davalar'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla açığa alınan Cankaloğlu'nun yerine Dr. Hüseyin Acar Genel Müdür vekili olarak atandı. Öte yandan Türk Eğitim Sen ve Eğitim İş adlı sendikaların Danıştay'a açtıkları davalar kazanılmıştı. Danıştay kararıyla, Andımız'ın yeniden okullarda okutulması beklenirken Milli Eğitim Bakanlığı kararı uygulamadı. Eğitim İş Genel Merkezi bu kez Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na müracaat ederek yargı kararlarının uygulanmasını istedi. Ancak savcılık bu talebi reddetti. Şimdi Andımızla ilgili son kararı Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu verecek.