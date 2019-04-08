Sayım bitmediği için İBB meclisi toplanamadı

Kesin olmayan sonuçlara göre İstanbul'un yeni Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu ancak itirazlar ve sayım süreci devam ettiği için İBB Meclisi yeni çalışma dönemine başlayamadı. Büyükşehir Belediye Meclisi oturumları, 2004 tarihinde yürürlüğe giren 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Yasası'nın 13. maddesine göre her ayın ikinci haftası Belediye Sarayı’nın meclis salonunda gerçekleştiriliyor. Buna göre İBB Meclisi'nin bugün (8 Nisan) 8. seçim döneminin ilk toplantısını yapması ve hafta boyu oturumların devam etmesi gerekiyordu. Ancak seçim sonrasında yaşanan itiraz süreci nedeniyle meclis takvimi de aksadı. Mevzuata göre meclis, mahalli idareler seçim sonuçlarının kesinleşmesini takip eden 5. gün büyükşehir belediye başkanının başkanlığında toplanıyor. İBB Meclisi'nin 2014-2019 dönemi oturumları 11 Mart günü resmen sona ermişti.

DENETİM VE FAALİYET RAPORLARI TARTIŞILACAKTI

Nisan ayı meclis oturumları, özel bir öneme de sahip. Her yıl nisan ayında İBB'nin bir önceki yıla ilişkin gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerine ilişkin hazırlanan denetim raporu meclise sunuluyor. İBB Başkanı tarafından bir önceki yıl gerçekleştirilen hizmetlere ilişkin faaliyet raporu da meclise sunularak oylanıyor. Uzayan itiraz süreci nedeniyle 2018 yılına ilişkin denetim çalışmaları da gecikmiş oldu.