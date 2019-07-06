Sayısal Loto 6 Temmuz çekilişi için nefesler tutuldu! Sayısal Loto çekilişi saat kaçta, nereden izlenecek?

Sayısal Loto çekilişi için heyecan dorukta. Şans oyunu severler merakla bu akşam çekilecek olan Sayısal Loto sonuçlarını sabırsızlıkla bekliyor. Peki Sayısal Loto 6 Temmuz çekilişi saat kaçta başlayacak? Sayısal Loto çekilişi bu akşam Milli Piyango İdaresi resmi internet sitesi üzerinden 21:15’de canlı yayınlanacak.

6 TEMMUZ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Sayısal Loto çekilişi çarşamba ve cumartesi akşamları gerçekleşiyor. Sayısal Loto çekilişi bu akşam Milli Piyango İdaresi resmi internet sitesi üzerinden 21:15’de canlı yayınlanacak. Çekiliş sonrasında kazandıran numaralar MPİ resmi internet sayfası üzerinde yerini alacak.

İKRAMİYELER NEREDEN ALINIYOR?

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.’ye kadar) ödenmektedir.

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto

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