Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! (02.10.2019)

Sayısal Loto bu akşam 21.45’te açıklanacak. Oyunseverler MPİ çekiliş heyeti ve noter huzurunda düzenlenen çekilişi http://www.mpi.gov.tr/ adresinden izleyebiliyor. Sayısal Loto oyununda kural gereği ikramiyeyi kazanan çıkana kadar devir devam ediyor. Son olarak 3.devir gerçekleşti ve ikramiye 5 milyon 285 TL’ye ulaştı.

10 EKİM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto çekiliş sonuçları 21.15’te burada yer alacak.

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ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto