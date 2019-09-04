Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! (04.09.2019)

Sayısal Loto çekilişi bu akşam 21.45’te açıklanacak. Bu oyunda kural gereği şanslı numaraları bilen çıkana kadar büyük ikramiye devrediyor. Zaman zaman bol devirli çekilişler oyunseverlere dev bir ikramiye kazanma şansı sunuyor.

4 EYLÜL SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto çekiliş sonuçları bu akşam 21.45’te burada yer alacak.

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İKRAMİYELER NEREDEN ALINIYOR?

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.