Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! (13.03.2019)

Sayısal Loto çekiliş sonuçları bu akşam 21.45’te Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda açıklanacak. Bol bol devrederek biriken ikramiyeler oyunseverlerin heyecanını artırıyor. Sayısal Loto'da 6 şanslı rakamı bilmek gerekiyor, şanslı rakamları bilen çıkana kadar da devir devam ediyor. Çekiliş 1-49 sayı kümesinden gerçekleştiriliyor. İşte Sayısal Loto çekiliş sonuçları…

13 MART SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto çekiliş sonuçları 21.45’te burada yer alacak.

EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI

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İKRAMİYESİNİ ALMAK İSTEYENLER İÇİN;

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto